Kosmoses kasvatatud salat võib osutuda mürgipommiks

Probleem seisneb selles, et lehtköögiviljade, nagu salat ja spinat, kasvatamine kosmoses võib kaasa tuua lisabaktereid, väidab Delaware'i Ülikoolis valminud värske uurimus. Simuleeritud mikrogravitatsioonis kasvatatud taimedele tehtud testid näitasid, et need on tegelikult tavalisest rohkem vastuvõtlikud Salmonella enterica patogeenile.

Me teame, et Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS) on palju agressiivseid baktereid ja seeni, ning kui need kosmose mikroobid põhjustaksid astronautide meeskonnas ulatusliku haigestumise, tähendaks see inimeludele ohtu.