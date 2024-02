Teadlased hoiatavad ⟩ Orkaanid muutuvad nii tugevaks, et vajalik on lisada 6. kategooria

Viimase kümne aasta jooksul oleks selle uue 6. kategooria tugevusega klassifitseeritud viis tormi. See hõlmaks kõiki orkaane, mille püsivad tuulekiirused ulatuvad 192 miilini tunnis (umbes 309 km/h ehk 85/ms) või rohkem. Sellised megaorkaanid muutuvad ülemaailmse ookeanide ja atmosfääri soojenemise tõttu üha tõenäolisemaks, leitakse uuringus.

USA Lawrence Berkeley riikliku laboratooriumi teadlane Michael Wehner ütles, et «192 miili tunnis on tõenäoliselt kiirem kui enamik Ferrarisid, mida on raske isegi ette kujutada. Sellise orkaani kätte sattumine oleks väga halb.»