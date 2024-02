Helikeskkond on ökosüsteemidele kriitilise tähtsusega. Uuringust on näha, et taimed tajuvad heli kui mehaanilist stiimulit, mis võib soodustada toitainete liikumist, edendada kasvu ja tugevdada immuunsüsteemi. Nüüd viitab Lõuna-Austraalias asuva Flindersi ülikooli uus uuring, et sama võib kehtida ka mulla enda kohta.