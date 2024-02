Midagi on juba leitud: NASA James Webbi kosmoseteleskoop avastas, et Maast 8,6 korda suurem eksoplaneet K2-18 b (pildil kunstniku nägemus) sisaldab süsinikku kandvaid molekule ja ühendeid, mida Maal toodab ainult elutegevus. See on tekitanud lootuse, et planeet võib olla koduks esimesele universumis avastatud maavälisele elule. Mõne dekaadi pärast peaks taolisi planeete hakkama jahtima uus kosmoseaparaat.

Foto: Postimees