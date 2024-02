Täna on rahvusvaheline märgalade päev – kuidas edeneb soode taastamine Eestis?

Tänasel rahvusvahelise märgalade päeva keskmes on soode ja inimeste heaolu vahelised seosed. Inimene on looduse osa ja seega oleme nii terved, kui heas seisus on meie looduse ökosüsteemid. Inimtegevuse tõttu muutunud sood on kaotanud oma algse rolli looduses, need ei seo enam süsinikku, ei puhasta ega säilita enam vett ning ei toeta elurikkust. Seepärast on vajalik teha märgalade taastamistöid.