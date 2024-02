Eesti vedajaid huvitavad elektriveokid aina enam, soetamine jääb sageli kalli hinna taha

DPD Eesti tegevjuhi Remo Kirsi sõnul mängib olulist rolli elektriveoki soetamisel just viimase miili ehk etapi kaupade transpordile väga tugev hinnasurve, mis viib olukorda, kus logistikafirmadel on keeruline isegi osta uut diiselveokit. «DPD Eesti veokipargis on 60 jaotusveokit, millele kestlikumat alternatiivi otsime. Kasutame praegu nii taastuvtoorainel põhinevat diislikütust HVO kui ka biogaasi. Testime elektriveokit, et leida, milline on see õige tehnoloogia, kuidas ennetada CO2 teket. Saadud kogemus näitab, et elektriveokitele üleminek oleks potentsiaalne samm, kuidas vähendada veokipargi keskkonnakoormust, ent praegu takistab seda nii puuduv laadimistaristu kui ka liiga pikk laadimisaeg,» rääkis Kirss.