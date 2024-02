Valgus ei tõmbagi putukaid ligi – loe, mis tegelikult toimub

Siiani arvati, et lendavaid putukaid tõmbab valgus, kui nõiaväel enda poole. Tegelikkuses on asjad siiski sootuks teistmoodi.

​See lugu viib meid sumedasse suvve, mil õhtud on soojad ja täis ritsikate sirinat. Need on hetked, kui saame nautida rahu ja lõõgastust, kuni äkki hakkavad kõikvõimalikud tüütud putukad ründama meie valgusallikaid. See võib olla tüütu, kuid mida need putukad tegelikult läbi elavad, on veelgi hullem.