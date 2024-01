Hübriiddroon, mis on võimeline lendama meeletu kiirusega, iga ilmaga ja kõikjal

Huntress II Turbojet on tõeline koletis, mõõtmetega 4 m (13 jalga) diagonaalselt rootorist rootorini. Ta kaalub umbes 50 kg, sõltuvalt sellest, kui palju reaktiivkütust peale on laetud. Maksimaalne stardimass on 165 kg. Ehk et too suudab vajaduse korral kanda väga kopsakat lasti, mis koosneb viiest pardale paigaldatavast konteinerist ja kuni neljast väljapoole paigaldatud konteinerist.