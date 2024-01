Grafeenbetoon: uskumatult tugev, aga tõsi

Hoolimata sellest, et grafeen on vaid ühe aatomi paksune süsinikuaatomite kiht, on see uskumatult tugev. Seetõttu ei ole üllatav, et seda «imematerjali» on juba varemgi betooni segatud. Kuid tavaliselt tähendab see lihtsalt grafeeni lisamist olemasolevasse segusse. Värske uuringu puhul soovis Rice'i ülikooli töörühm liiva lisamise täielikult välja jätta.