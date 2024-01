FOTOD JA VIDEO ⟩ Aasta teadusfotograafiks valiti Eesti Maaülikooli vanemteadur Enno Merivee

Tiigi-klaasiksääse vastne. Vastsed on vee-elulised ja läbipaistvad. Neil on unikaalne toitumismeetod: nende tundlad on muundunud haaramiselundiks, mille abil püütakse toitu. See foto sai ka Ajakirja Eesti Loodus eripreemia.

Foto: Janek Lass / Wikimedia Commons