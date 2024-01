NEW SCIENTIST ⟩ Miks katavad seened meie nahka, suud ja sisikonda?

Me teame, et seened on olemas - me oleme ka nende DNA-d lugenud. Kuid varem pole olnud selge, kas nad pakuvad meile mingit kasu või on peamiselt passiivsed hääletajad. Viimastel aastatel on inimeste sisikonnas elavate bakterite vastu huvi suurenenud ning teadlased on ka seentele rohkem tähelepanu pööranud, et nende saladustele jälile saada.

Uuringute tulemusel on selgunud, et inimkehas elavad seened võivad oluliselt mõjutada meie tervist. See tõstatab väljavaate, mille kohaselt võiks mükobioomiga manipuleerimine suurendada meie vastupidavust haiguste vastu.

Hea uudis on see, et me ei alusta nullist. Alustuseks teame, et seened on meie kehas vähem mitmekesised kui bakterid, mida on umbes 10 korda rohkem, ütleb Lindsay Kalan McMasteri Ontario ülikoolist. Teame ka seda, et teatud seened kasvavad väga järjepidevalt. Näiteks moodustab pärmiperekond Malassezia enamiku meie nahal leiduvatest liikidest, kirjutab Kalan.