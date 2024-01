KOHTINGUÄPPIDE LÕKSUD ⟩ Turundusekspertide uuringud paljastavad petuskeemid ja edu toovad taktikad

Kohtingud võivad kaasa tuua uusi ja mõnikord pettumust tekitavaid väljakutseid. Minevikus seadsid suhted üles tihtipeale pered ja neid juhtisid ühiskonna normid. See muidugi piiras individuaalset valikut, kuid säästis meid lõputute otsuste piinast. Tänapäeval on vallalistel lõputult potentsiaalseid partnereid vaid käeulatuses. 2019. aasta Pew Research Centeri uuring näitas, et veebis kohtunud paarid on mitmekesisemad, olgu see siis sissetuleku, hariduse, poliitilise orientatsiooni või rahvuse poolest.