Teadlased leidsid ajuensüümi, mis võib kaitsta naisi Alzheimeri tõppe haigestumast

Kõige levinum dementsuse ehk nõdrameelsuse vorm, Alzheimeri tõbi, on progresseeruv, elu piirav neurodegeneratiivne seisund, mis kahjustab ja hävitab närvisüsteemi osi, eriti aju. Dementsusele on omane tõsine kognitiivsete funktsioonide (näiteks mälu ja intellekti) kahjustus, ilma et see kaasneks teadvusehäiretega, ning see mõjutab oluliselt inimese igapäevast toimetulekut.