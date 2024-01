NEW SCIENTIST ⟩ Miks tekib naistel menopaus?

Umbes 50. eluaastal lõpetavad naised munarakkude eritumise ega saa enam lapsi. Me peame küll menopausi elu loomulikuks osaks, kuid ühest aspektist on see üsna ebatavaline nähtus – pole peaaegu ühtegi teist liiki, mille puhul emasloomade sigimine katkeb, kui neil on ees veel aastakümneid terve elu.