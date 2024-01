NEW SCIENTIST ⟩ Miks on meie südames ja munandites maitsmisretseptorid?

Siiamaani kõlab see jutt vist üpris «tavalisena»? 2013. aastal leidsid teadlased, et munandites eksisteerivad maitsmisretseptorid, mistõttu läks ajakirjandus muidugi pööraseks. Mis asja need maitsmisretseptorid seal teevad? Muidugi nüüd on TikTok tulvil inimestest, kes proovivad oma põhjapoolse piirkonnaga asju maitsta. Kogu asja tõde on samal ajal nii põnev kui ka igav. Selgub, et kogu meie kehas on maitsmisretseptoreid ja kuigi need ei lase meil maitsta millegi muuga peale suu, võib nende rolli parem mõistmine viia uute haiguste välja ravimiseni.