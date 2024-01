Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on lubanud, et 2024. aastal saavad riigi relvajõud miljon drooni. Juba ongi kasutusele võetud sadu tuhandeid peamiselt väiksemaid droone, mis on sõjas suur nihe – üle mindi sellisele kaitseväe koosseisule, kus neid masinaid on juba rohkem, kui sõdureid. Mida see tähendab sõjapidamise tuleviku jaoks?