Kas põhja valge-ninasarvik pääseb väljasuremisest?

27-aastane Najin ja tema 17-aastane järeltulija Fatu elavad Keenia Ol-Pejeta looduskaitsealal ööpäevase relvastatud kaitse all, et salakütid neid ei ohustaks.

Teadlaste ja looduskaitsjate konsortsium BioRescue teatas kolmapäeval, et ninasarvik on nüüd embrüosiirdamise läbi tiineks saanud. Surrogaatema on 70 päeva tiine ja tal on hästi arenenud 6,4-sentimeetrine isane embrüo. «See on nurgakiviks missioonis päästa põhjapoolne valge-ninasarvik väljasuremisest,» ütles BioRescue oma avalduses.