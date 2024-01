Ameerika ja Briti teadlased teatasid, et nad on leiutanud tehnoloogia, mis võimaldab paremini kui kunagi varem vaadelda maailma läbi looma silmade. Tehnoloogia kasutab uudset riistvara ja tarkvara kombinatsiooni, et toota pilte ja videoid, mis kujutavad täpselt loomade, näiteks mesilaste ja lindude, nähtud värve, kirjutab Gizmodo.com