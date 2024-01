Uuringu kõige üllatav tulemus oli, et vaid 23% tööst saab kulutõhusalt asendada tehisintellektisüsteemidega. 50% aastaste kulude vähenemise korral kulub aega aastani 2026, enne kui pooltel nägemisülesannetest on masinatel majanduslik eelis inimeste ees, selgus teadlaste uuringust. Masinnägemine on praegu ikka veel nii kallis, et inimesi palgata tuleb palju odavam.