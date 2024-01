Evolutsioon võib olla ettemääratum kui seni arvatud

Geneetilise mutatsiooni näiliselt juhuslikku olemust on peetud pikka aega evolutsiooni põhiolemuseks, viidates sellele, et evolutsiooniprotsessi kulgu on raske ette ennustada. Hiljutine uurimus kahtleb selles arusaamas, tõstes esile geenidevahelist suhtlust olulise tegurina genoomi trajektoori kujundamisel. Uuring viitab sellele, et vastupidiselt evolutsiooni ettearvamatusele võib liigi evolutsiooniline ajalugu lisada mutatsiooniprotsessile teatavat ettearvatavust.