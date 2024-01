Kaupo Heinma ⟩ Ei tasu salajasi koosolekuid pandapuuri juures pidada

Möödunud aastad on olnud Tallinna Loomaaiale rasked justnimelt seetõttu, et mitmed suurimetajad on meie seast lahkunud. Siiski on värske direktor veendunud, et loomaaia töötajad eesotsas ühe Eesti parima loomaarsti Aleksandr Semjonoviga on professionaalid, kes annavad endast kõik, et tagada loomade heaolu. „Loomade eest hoolitsemine toimub igapäevaselt ja mitte ainult siis kui neil on veterinaari juurde minna. kui ma olen vaadanud nende inimeste toimetamist, kes igapäevaselt loomadega on, siis nad teevad seda hingega ja tahavad oma loomadele kõige paremat. Aga me ei saa võtta elusloodusest seda ära, et isegi kui me teeme kõike kõige paremini, siis me ei pruugi tähele panna mõnda viga, mis loomal on. Nagu ka enda puhul me ei pruugi tähele panna mõnda väikest kriimustust, mis võib pärast suure probleemi tekitada.« sõnas Heinma saates.