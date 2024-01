Eesti turbatootjad algatasid Põhjamaade suurima kliimauuringu

«Turba kättesaadavusest sõltub täna suur osa Euroopa aiandusest ja juurvilja kasvatusest ning isegi Põhjamaade metsandus, sest noored metsataimed sirguvad just turbasubstraatide abil. Turbatööstuse mõju kliimale ja selle ühiskondlik kaal on väga olulised ning seepärast peab iga otsus, mis selles valdkonnas sünnib, olema teaduslikult põhjendatud. Seda meelt on nii meie Baltikumi kui ka Põhjamaade kolleegid, kes kõik Eesti algatusega liitusid,» sõnas Eesti Turbaliidu tegevjuht Eve Altrov.