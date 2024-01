Mõned hiljutised uudised meenutavad Covid-19 pandeemia esimest kahte aastat. JN.1-nimelise variandi tõttu (mida mõnikord nimetatakse ka Junoks) on nakatumise määr paljudes riikides tõusnud ning mõned väidavad, et see võib põhjustada tõsisemaid haigusi.