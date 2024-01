NEW SCIENTIST ⟩ Kuule jõuab esmakordselt naine – kes on Christina Koch?

Nüüd, olles osa kosmoseagentuuri ambitsioonikast projektist saata inimesi tagasi kuule, valmistub Koch oma järgmiseks seikluseks. Sellega kindlustab ta oma koha ajalooõpikutes. Artemis II missioonil, mis on kavandatud lahkuma novembris, teeb Koch koos kolme teise astronaudiga 10 päeva jooksul Kuu ümber tiiru. See tähendab tõenäoliselt, et edaspidi ta uuesti Kuule ei astu, arvestades eluaegseid ohutuspiiranguid, mis on astronautide kosmoses viibimisega seoses paika pandud. Siiski saab temast esimene naine, kes tiirleb Maa kaaslase ümber ja heidab pilgu selle müstilisele tagaküljele.