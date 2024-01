Teadlased avastasid, et meie väljahingatava õhu turbulents on sama unikaalne nagu sõrmejälg ja seda saaks kasutada biomeetriliseks isikutuvastuseks. Surnutega on selline sisselogimine eriti kindel, sest erinevalt sõrmejälje- ja näotuvastusest nendega seda enam ära petta ei saa.

Foto: Victoria / Pixabay