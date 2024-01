Islandil laavapurskeid tekitav «kuum täpp» on pärast 800 aastat üles ärganud

Islandil asuva Grindavíki sadamalinna serval, pealinnast Reykjavikist edelas toimus 18. detsembril esimene vulkaanipurse pärast 800-aastast pausi. Hiljutine saarel toimunud järjekordne vulkaanipurse näitab, et riigi all kulgev pikka aega puhanud mandritevaheline murdepiir ärkas üles ja see ähvardab lähimate aastate jooksul põhjustada Islandil veel laavapurskeid.