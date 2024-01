Seadeldis, mis ammutab maapinnast peaaegu piiramatut energiat

Mikrobioloogilisi kütuseelemente (MFCd) on kasutatud juba üle 100 aasta. Need töötavad natuke nagu akud – anoodi, katoodi ja elektrolüüdiga. Kuid selle asemel, et ammutada elektrit keemilistest elementidest, töötavad need bakterite abil, mis omakorda elektrone laiali saadavad.