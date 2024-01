USA Kuu-maandur on teel tulise hävingu poole

Hoolimata tõrkest on Peregrine endiselt sõidukorras. Insenerid suutsid olukorra stabiliseerida, kuid suur kütusevarude kaotus tähendas seda, et ohutut maandumist Kuu pinnale ei õnnestu Peregrine’il kunagi teoks teha. Maandur jõudis Kuuni välja 12. jaanuaril ja hakkas siis Maa pole tagasi pöörduma.

Astrobotic otsustas kosmosesõiduki Maa atmosfääris hävitada, selle asemel, et lasta sellel sihitult kosmoses tiirutada, mis kujutaks endast kokkupõrkeohtu. Astrobotic töötas koostöös NASAga välja plaani, et teha kokkupõrge võimalikult ohutuks. Peregrine'i meeskond võttis ette kaks peamist sammu, et suunata Peregrine parimale võimalikule kokkupõrke trajektoorile, kirjutas Astrobotic kolmapäevaõhtuses värskenduses.