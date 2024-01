2023. aastal potsatas nii mõnegi postkasti Isamaa jõulukaart. Esimese hooga kirev ja kummaline samal ajal. Uhkusega on kaardil oleva kirja «Rõõmurohkeid jõule ja head uut aastat!» alla kirjutatud «Nõnda näeb Eesti jõulumaastikku tehisintellekt.» Aga kas tegu on üldse jõuluajaga, mida tehisaru meile kuvab? 1949. aasta märtsikuus toimunud küüditamise aegu oli ilm olnud samuti tavatult lumine.

​Tehisaru täidab siingi puhul ju kellegi antud käsku ja me ei tea, mis on selle käsu sisuks, aga see, mis välja tulnud, pole isegi mitte naljakas, vaid õõvastavalt kurb. Kuku raadiosse jõudnud kaardile on oma allkirjad kirjutanud Urmas Reinsalu, Karl Sander Kase ja Viljar Voog. Huvitav, kas keegi kordagi veidi täpsemalt ei vaadanud seda kunstmõistuse loodud pilti ning võimalikku tõlgendust sellele.