Tehisaru tuvastas ⟩ inimese sõrmejäljed ei ole tegelikult unikaalsed

Sõrmejäljed on aja jooksul saavutanud autentimise ja kohtuekspertiisi valdkonnas biomeetrilise kullaproovi staatuse. Näiteks on maailmas miljardeid mobiilseadmeid, mis kasutavad sõrmejälje lugemise tehnoloogiat. Kohtuekspertiiside tarbeks on FBIs registreeritud üle 150 miljoni sõrmejälje, ning kriminalistikalaborid analüüsivad aastas sadu tuhandeid sõrmejälgi. Hiljuti avaldatud uuring seab kahtluse alla kauaaegse kriminaalteaduse põhimõtte, väites, et meie sõrmejäljed ei pruugi tegelikult olla unikaalsed.