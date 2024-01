Tartu Ülikool: geneetilise mitmekesisuse seire Euroopas on lünklik

Kliimamuutused avaldavad märkimisväärset survet paljudele liikidele, eriti leviku äärealadel olevatele taime- ja loomapopulatsioonidele, kelle jaoks on muutustega kohastumine eriti tähtis. Populatsioonide püsimajäämist mõjutab üha enam nende võime taluda äärmuslikku kuumust või põuda, aga ka suutlikkus tulla toime piirkonda asustavate uute liikidega. Kui keskkond muutub taime- ja loomapopulatsioonidele ebasoodsaks, võimaldab just DNA järjestuse varieeruvus ehk geneetiline mitmekesisus asurkondadel uute tingimustega kohastuda ning vältida väljasuremist või elupaiga vahetamist.

«Geneetilise mitmekesisuse seire olukord ei ole sugugi kiita ka siin,» tõdes Eestis uuringut juhtinud Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik. «Uuringuid on ju Eestis tehtud, kuid enamasti piirduvad need vaid ühel ajahetkel tehtud mõõtmistega. Neis puuduvad ajalised kordused ja süsteemsus, mistõttu valdav osa siinsetest töödest seire kriteeriumide alla. Haruldaste liikide kaitsekorralduskavades on geneetiline mitmekesisus, kui üldse mainitud, vähem tähtis elurikkuse tasand. Seega puudub meil ülevaade, kuidas on aja jooksul eri organismirühmades kasvõi mõnegi liigi populatsioonide geneetiline mitmekesisus muutunud, rääkimata sellest, kas ja mil määral ohustavad Eesti taime- ja loomapopulatsioone keskkonnatingimuste muutused,» lisas Aavik.