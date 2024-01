Värsked Cambridge'i ülikooli andmed näitavad, et bitcoin'iga seotud tegevused moodustavad 0,69 protsenti kogu maailma elektritarbimisest. Samuti vajab see tohutul hulgal vett nii elektri tootmiseks kui ka andmekeskuste jahutamiseks. Mullu tehtud uuringus leiti, et iga bitcoin'i tehing kasutab väiksema ujula jagu vett.