8. jaanuaril lootusrikkalt Kuu poole startinud Peregrine'i Kuu-maandur on tagasiteel Maa poole ja arvatakse, et see põleb Maa atmosfääris 18. jaanuaril 2024. Sellise järelduseni jõuti Astroboticu missiooni lennujuhtimiskeskuse viimaste jälgimisandmete põhjal.