NEW SCIENTIST ⟩ Covid-19 on seotud raske vaimse häirega

Skisofreeniat iseloomustavad hallutsinatsioonid, luulud ja muud kognitiivsed häired. On ebaselge, mis seda põhjustab, kuigi varasemad uuringud on näidanud, et selle võivad vallandada viirusinfektsioonid.

Lisateabe saamiseks on Wanhong Zheng Lääne-Virginia ülikoolist ja tema kolleegid analüüsinud skisofreenia ja sarnaste seisundite diagnoose inimestel vanuses 17–70 aastat, kellel on olnud COVID-19. Nad kogusid andmeid enam kui 650 000 inimese kohta. Umbes 219 000 osalejal oli mõõdukas, raske või surmaga lõppenud COVID-19 nakkus ja ligikaudu 213 000 osalejal oli SARS-CoV-2 viiruse test negatiivne. Ülejäänud osalejatel oli äge respiratoorse distressi sündroom (ARDS), mis on eluohtlik kopsuhaigus ja see pole seotud COVID-19-ga. Osalejatel pole varem olnud skisofreeniat, bipolaarset häiret, depressiooni, isiksusehäireid ega traumasid.