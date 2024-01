NEW SCIENTIST ⟩ Miks suri hiiglaslik ahv Gigantopithecus 295 000 aastat tagasi välja?

Tänaste orangutanide sugulane Gigantopithecus blacki, tuntud ka kui «Giganto», oli 3 meetrit pikk ja kaalus kuni 300 kilogrammi. Hoolimata sellest, et liik eksisteeris üle 2 miljoni aasta, on see saanud enigmaks peale seda, kui Hongkongi traditsioonilise meditsiini poest leiti 1935. aastal G. blacki fossiilistunud hammas. Algul arvati, et see hiiglane hammas kuulus draakonile, kuid paleontoloogid tegid kiiresti kindlaks, et tegemist oli tegelikult primaadi hambaga.