Imekinnas aitab Parkinsoni tõbe põdejal värinast lahti saada

Lihtsamalt selgitades on GyroGlove kätte tõmmatav kinnas, mille külge on paigaldatud efektiivne güroskoop, mis suudab pidevad käevärinad stabiliseerida. Kinda saladus peitub selle külge kinnitatud güroskoobis, mis on hokilitri suurune ja selle sees olev ketas pöörleb kiiremini kui reaktiivmootori turbiin. Tulevikus plaanitakse güroskoopi muuta veelgi väiksemaks, kirjutab siencealert.com