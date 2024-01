TEADLANE SELGITAB ⟩ Kuidas jõuavad teadussaavutused igapäevaellu?

Teadusasutustes sündinud avastused, olgu need siis tehnoloogilised uuendused või uued teadmised mikrobioloogia, geneetika, elektroenergeetika ja muus valdkonnas, peaksid ideaalis jõudma õige pea ka laialdasse kasutusse. Kui keeruline see protsess aga tegelikult on, saab teada Tallinna Tehnikaülikooli teadlastelt.