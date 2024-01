Jääks õige talveunne... või hoopis suveunne?

Ulmefilmides on nähtud inimeste talveunekapsleid, mille toel saavat rännata kosmiliste kauguste taha. Kui see tehnika kord tõeks saab, oleks see kasutatav ka pimeda ja külma aja üleelamiseks. Iseasi, kas tulevikus on vaja üle elada just külma või pigem hoopis liigselt kuumi perioode.

Foto: Marek Strandberg Dall-E tehisaru abil