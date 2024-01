Saksa Tauruse raketid võiksid Ukraina sõjas imet teha

Samas on Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi seisukoht esialgu mitte saata Tauruse rakette tekitanud vastuolu, sest Scholz on mures Saksamaa otsese sõtta tõmbamise pärast. Scholz kõhkleb jätkuvalt. Vaatamata sellele, et Ukraina on juba saanud teisi suure laskekaugusega rakette, nagu Storm Shadow Ühendkuningriigilt ja SCALP Prantsusmaalt.