Elektrišokk kiirendab taimede kasvu 50 protsendi võrra

Uuringud elektri mõjust taimedele pole sugugi uued, kuid Rootsi teadlased valmistasid nüüd hüdropoonilise kasvatussüsteemi, kus odrataimede idudele saadeti pidevalt väikest elektrilaengut, avaldas Linköpingi ülikool oma kodulehel. Bioelektroonik ja uuringu autor Eleni Stavrinidou Linköpingi ülikoolist selgitab, et hüdropooniline kasvatamine, kus muld asendatakse veega, on ruumisäästlik ja väetist kulub vähem. Teadlased kasutasid uuringus madalat elektripinget viie päeva jooksul, sellele järgnes viiepäevane kasvutsükkel ilma elektrit kasutamata.

Tulemused näitasid, et elektriliselt stimuleeritud taimed kasvasid 15 päeva jooksul 50 protsenti rohkem ja olid 30 protsenti pikemad, võrreldes stimuleerimata taimedega. Huvitav on see, et kasvuspurt ei toimunud kohe pärast elektristimulatsiooni, vaid viie päeva jooksul pärast juhtmete ja voolupinge eemaldamist. See viitab elektristimulatsiooni pikaajalisele mõjule.