Islandil puuritakse auk «Maa südamesse»

Purskav vulkaan. Pilt on illustreeriv

Islandi teadlased tegid algust ambitsioonikat projektiga - puurida auk maakoore sisse, et jõuda välja magmakambrisse. Edu korral võib kaasneda mitte ainult esimene otsevaade kilomeetrite sügavusel Maa all asuvatele magmaookeanidele, vaid järgneda võib ka revolutsioon geotermaalenergias. Tegemist oleks esimese ettevõetud teekonnaga Maa südamesse. Potentsiaalne tasu võib olla «piiramatu energia.»