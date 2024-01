NEW SCIENTIST ⟩ Kliimaärevus on üha enam levinud, kuid see ei päästa kedagi

Ritchie jõudis selle vastuolulise järelduseni pärast kümneaastast karjääri Oxfordi ülikooli andmeteadlasena ning mõjuka veebiväljaande Our World in Data juhtivteadurina. Oma uues raamatus «Maailma lõpp ei ole käes» kujutab Ritchie graafikuid, mis näitavad juba tehtud positiivseid samme meie käitumise muutmiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks, alates kivisöe kasutamise vähendamisest süsinikujalajälje kahandamiseni. Ta räägib ajakirjaga New Scientist oma kasvavast veendumusest, et me suudame lahendada maailma keskkonnaprobleeme, ning toob välja mõned peamised suundumused, mis talle lootust annavad.

Alison George: Räägin sinuga päeval, mil teatati, et internetiotsingud teemal «kliimaärevus» on drastiliselt suurenenud. Siiski uurid sa pikaajalisi keskkonnatrende ja oled mõnevõrra optimistlik.

Hannah Ritchie: Olen endiselt ärevil ja mures, kui ma usun, et nüüd on need tunded kombineeritud teatud optimismiga, et me saame olukorda muuta. Ärevus on täiesti õigustatud ja ma saan aru, miks inimesed seda tunnevad. Ka mina tunnen seda. Kuid see tunne üksi ei ole kuigi kasulik. Probleemi kiireloomulisuse ja muretundega peaks kaasnema ka usk, et igaüks saab tegelikult midagi ette võtta.

Üks sinu raamatu peamine sõnum on see, et maailma keskkonnaprobleemide sünge kajastamine pole kasulik.

Keskkonnaprobleemidega seotud hukatuse narratiivi võib panna inimesi uskuma, et me ei saa nende probleemide osas midagi ette võtta. Muidugi peame me inimesi keskkonnaprobleemide osas harima – me ei saa kliimamuutuste osas edusamme teha, kui keegi ei arva, et see on tõsine oht – kuid neid teadmiseid peaks edasi andma optimismiga, et me oleme võimelised planeedi kurssi muutma ja edasi liikuma. Mõned kliimamuutuste ümber keerlevad narratiivid keskenduvad ainult esimesele osale, rääkides kõigile ainult sellest, kui halb olukord on, ja see ei vii meid tegelikult positiivse tulemuseni.