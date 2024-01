MUISTNE TOIDULAUD ⟩ 6000 aastat tagasi karjatati veiseid, aga mitte lihaks

Viimaste uuringute käigus on ilmnenud, et Euroopa varaseimad linnad, eriti Tripilja kultuuris, rajati peamiselt taimetoidulise dieedi põhimõtetega. See avastus seab kahtluse alla eelnevad eeldused, et liha mängis varastes põllumajanduslike ühiskondade toitumises olulist rolli, mis toob päevavalgele nende iidsete linnakeskuste keerukad toidu- ja karjamaa haldussüsteemid.