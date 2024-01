NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased on leidnud kosmilised niidid, mis aitavad avada Suure Paugu saladusi

Kui pikk on niidijupp? Praeguses kontekstis nii pikk kui terve universum on lai. Samas pole kosmiline niit tavaline igapäevane nöörijupp. Kosmiline niit on õhem kui prooton ja venib miljardeid valgusaastaid, nagu liiguks see ruumis peaaegu et valguskiirusel, saades kütust ettekujutamatutest energiatest, mis eksisteerisid juba Suure Paugu ajal.