NASA viib Kuule uusimat kosmosetehnikat ja kummalisi esemeid

NASA Vulcan Centaur stardib 8. jaanuari varajastel hommikutundidel Floridast Cape Canaveralist, et alustada oma kahekuulist teekonda. Pärast 384 000 kilomeetri läbimist peaks Astrobotici ehitatud ligi tonn kaaluv Peregrini maandur jõudma Kuu Sinus Viscositatisi piirkonda Gruithuisen Dome'ide lähedale. Kui kõik läheb plaanipäraselt, oleks see esimene USA korraldatud maandumine Kuu pinnal pärast NASA Apollo 17 missiooni 1972. aastal.

Gizmodo märgib, et Peregrini maanduril on pardal 20 koormatäit tehnikat ja esemeid kokku kuuest riigist. Mõned neist seadmetest on mõeldud teadlastele uurimistöödeks, ülejäänud kraam on aga puhtalt sümboolse või kommertsliku tähendusega. Kuu muutub selle missiooniga nii teaduslike uuringute kui ka loomingulise eneseväljenduse uutmoodi laboriks ja lõuendiks.