Asteroid avastati 16 aastat tagasi, 2007. aastal ja see oli nähtav vähem kui päeva, enne kui see pildilt kadus. Asteroidile pandi nimeks 2007FT3 ja selle läbimõõduks tuvastati u 1000 jalga ehk 313,9 meetrit. Ametlikult «kadunud asteroidiks» nimetatud objekt oli vaatluse all aga piisavalt kaua, et teadlased saaksid arvutada selle orbiidi ja võimalikud kokkupõrkekohad Maaga, kirjutab Mirror.