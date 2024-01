Rootsi jäähotell avas 34. korda külastajatele oma uksed

Igaks talveks ehitatakse Rootsi Lapimaal Jukkasjärvi ääres asuv Icehotel täielikult uuesti üles, et jäähotell traditsioonide kohaselt detsembri keskpaigaks avatud saaks. Lisaks jahedatele ruumidele on külastajatel võimalus vaadata ainulaadseid jääskulptuure ja jääst kunstisaale, mille on kohalikust Torne jõest toodud jääplokkidest valmistanud 32 kunstnikku 12 riigist. Hotellis on stiilne tseremooniasaal, kino ja teater, jääkirik ja jääbaar. Icehotelis on iga ruum ainulaadne kunstiteos ja kunstigalerii.