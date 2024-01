Vaba Akadeemia loeng ⟩ Auli Viidalepp «Kuidas piiritleda tehisintellekti»

Tehisintellekti käsitletakse meedias enamasti objektide või süsteemidena, millel on vastastikused suhted neid kasutavate inimestega (inimese ja arvuti interaktsioon). Harvem kõneldakse veebis toimivate süsteemide tehnilise loomise poolest ja selle ühiskondlikest komponentidest. Hoopis tähelepanuta on aga jäänud arvutisüsteemide materiaalne pool ning sellega seonduvad kultuurilised aspektid. Toetudes Kate Crawfordi «Tehisintellekti anatoomiale» ja kõneleja doktoritööle, piiritleb seekordne ettekanne tehisintellekti globaalse süsteemina, milles osalevad nii inimesed, kultuurid kui keskkond.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.