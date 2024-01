NÄMMA ⟩ Vaata mida pikkadel kosmosereisidel sööma hakatakse

Esmalt hindasid teadlased värskete koostisosade kombinatsioone, kasutades lineaarse programmeerimise meetodit. See mudel tuvastas, kui hästi erinevad toiduainete kombinatsioonid võiksid rahuldada meesastronaudi päevaseid toitumisvajadusi, minimeerides samal ajal toidu kasvatamiseks vajaliku vee hulka. Meeskond oli ühtlasi mures toidu jätkusuutlikkuse pärast kosmoses, valides koostisosad, mis vajavad vähe väetist, kasvamisaega ja kasvupinda, ning et mittesöödavad osad saaks ringlusse võtta. Kümnest uuritud stsenaariumist leidsid nad, et taimetoidust eine, mis koosneb sojaubadest, mooniseemnetest, odrast, lehtkapsast, maapähklitest, maguskartulist ja/või päevalilleseemnetest, pakkus kõige tõhusamat tasakaalu maksimaalsete toitainete ja minimaalsete põllumajanduslike sisendite vahel. Kuigi see kombinatsioon ei suutnud pakkuda kõiki astronautidele vajalikke toitaineid, võiks neid teadlaste sõnul võtta toidulisandina.