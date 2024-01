Nagu kõhedaks tegev ulmelugu: Lõuna-Ameerikas on kõndiv puu!

Tänapäevani räägivad Ladina-Ameerika vihmametsade giidid turistidele, et jalutavad palmid suudavad oma asukohta muuta kuni 20 meetri võrra aastas. Ent mõned üksikud teadlased arvavad, et selles loos võib olla tõetera, kuid puu kikivarvukil kõndimise oskus on tõenäoliselt müüt.

Arvati, et palmid ajavad metsas taga päikesevalgust, kasutades oma kõrgendatud tüvest välja kasvavat tosinat juurt. Mõnikord asuvad need juured mitme meetri kõrgusel maapinnast ja nagu Bodley aastakümneid tagasi selgitas, et kui need juured murduvad või mädanevad, võivad uued «jalad» otsida veidi kaugemal asuvat pinnast.